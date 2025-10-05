Blitz allo Stadium per Yildiz | la Juventus è accerchiata

Calciomercato.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergono novità importanti in merito al futuro del numero 10 bianconero: ecco cosa sta succedendo Uno dei protagonisti più luminosi di questo inizio di stagione in chiaroscuro della Juventus è sicuramente Kenan Yildiz. Nonostante le due prestazioni opache contro Atalanta e Villarreal, il numero 10 bianconero si è già messo in evidenza con due gol e quattro assist. Un bottino sicuramente intrigante che il fuoriclasse turco sarà chiamato a puntellare per provare a trascinare una squadra che non può prescindere dalle sue giocate. (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

blitz allo stadium per yildiz la juventus 232 accerchiata

© Calciomercato.it - Blitz allo Stadium per Yildiz: la Juventus è accerchiata

In questa notizia si parla di: blitz - stadium

blitz stadium yildiz juventusYildiz, la vera firma del rinnovo Juve c'è già: Arsenal allo Stadium senza speranze - Il top club di Premier non molla, ma la volontà di Kenan è sempre la stessa e il segnale definitivo è arrivato da tempo: niente da fare ... Segnala tuttosport.com

blitz stadium yildiz juventusJuventus-Milan: Yildiz o MCKennie contro Modric, sfida tra generazioni allo Stadium - Milan: Yildiz o MCKennie contro Modric, sfida tra generazioni allo Stadium Nel big match tra Juventus e Milan allo Stadium, si incrociano due mondi distanti vent’anni: ... Riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Blitz Stadium Yildiz Juventus