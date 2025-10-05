Blitz allo Stadium per Yildiz | la Juventus è accerchiata

Emergono novità importanti in merito al futuro del numero 10 bianconero: ecco cosa sta succedendo Uno dei protagonisti più luminosi di questo inizio di stagione in chiaroscuro della Juventus è sicuramente Kenan Yildiz. Nonostante le due prestazioni opache contro Atalanta e Villarreal, il numero 10 bianconero si è già messo in evidenza con due gol e quattro assist. Un bottino sicuramente intrigante che il fuoriclasse turco sarà chiamato a puntellare per provare a trascinare una squadra che non può prescindere dalle sue giocate. (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

