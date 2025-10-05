Black clover manga torna a ottobre 2025
Il mondo degli appassionati di manga e anime si prepara a vivere un momento di grande fermento con l’imminente uscita di nuove puntate di uno dei franchise più amati: Black Clover. Dopo un periodo di attesa, la serie torna sotto i riflettori con annunci che promettono sviluppi sorprendenti e approfondimenti sui personaggi principali. In questo articolo vengono analizzate le ultime novità riguardanti il rilascio di capitoli inediti, le anticipazioni sui contenuti futuri e le aspettative per le prossime uscite. black clover: tre nuovi capitoli in uscita ad ottobre 2025. Secondo l’ultima comunicazione ufficiale pubblicata sul numero #45 del 2025 della Weekly Sh?nen Jump, il manga Black Clover tornerà con una serie di tre nuovi capitoli previsti per giovedì 30 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
