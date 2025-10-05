Bitcoin Valley a Rovereto ha compiuto dieci anni | Il 100% dei commercianti ora tiene i bitcoin

La comunità trentina nata come esperimento interno a una startup è diventata punto di riferimento europeo. Marco Amadori e Giulio Centemero raccontano al Wired Next Fest Trentino 2025 come le criptovalute siano uscite dalla nicchia. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Bitcoin Valley a Rovereto ha compiuto dieci anni: "Il 100% dei commercianti ora tiene i bitcoin"

