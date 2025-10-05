Bione (Brescia) – Ennesima tragedia lungo le strade del Bresciano. La vittima è un sedicenne residente in paese, Luca Tanfoglio. Il padre è Ivan Tanfoglio, titolare di una azienda che produce armi in Valle Trompia. I fatti sono accaduti attorno alle 18 in via Dossolo. Secondo la prima ricostruzione, il giovan e stava viaggiando in moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un furgone. L’impatto è stato violento. La moto, secondo quanto appreso, è finita sotto il mezzo pesante. Le persone presenti sul luogo dei fatti hanno immediatamente composto il numero unico per le emergenze 112, chiedendo aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bione, Luca Tanfoglio morto in moto a 16 anni: schianto fatale contro un furgone