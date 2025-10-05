Bimbo di tre anni morso al volto dal cane del nonno | paura a Nervesa della Battaglia

Tragedia sfiorata in casa del nonno. Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 5 ottobre a Nervesa della Battaglia (Treviso), dove un bambino di soli tre anni è stato morso al volto da un cane di razza Pastore del Lagorai. L’incidente è avvenuto all’interno dell’abitazione del nonno del piccolo, mentre il bimbo stava giocando con l’animale nella cucina di casa. Il cane, di circa due anni e mezzo e regolarmente vaccinato, appartiene alla compagna del nonno. Per cause ancora in corso di accertamento, l’animale ha improvvisamente aggredito il piccolo, mordendolo al volto. L’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

