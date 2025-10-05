Bimbo di tre anni morso al volto dal cane del nonno | paura a Nervesa della Battaglia

Notizieaudaci.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sfiorata in casa del nonno. Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 5 ottobre a Nervesa della Battaglia (Treviso), dove un bambino di soli tre anni è stato morso al volto da un cane di razza Pastore del Lagorai. L’incidente è avvenuto all’interno dell’abitazione del nonno del piccolo, mentre il bimbo stava giocando con l’animale nella cucina di casa. Il cane, di circa due anni e mezzo e regolarmente vaccinato, appartiene alla compagna del nonno. Per cause ancora in corso di accertamento, l’animale ha improvvisamente aggredito il piccolo, mordendolo al volto. L’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

bimbo di tre anni morso al volto dal cane del nonno paura a nervesa della battaglia

© Notizieaudaci.it - Bimbo di tre anni morso al volto dal cane del nonno: paura a Nervesa della Battaglia

In questa notizia si parla di: bimbo - anni

Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park

Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita

Ore disperate per il bimbo di 7 anni: lotta per la vita in rianimazione

bimbo tre anni morsoBimbo di 3 anni morso in faccia da un cane a Nervesa della Battaglia vicino a Treviso: è in gravi condizioni - Bimbo di 3 anni morso al volto da un Pastore del Lagorai nella casa del nonno a Nervesa della Battaglia. Riporta virgilio.it

bimbo tre anni morsoNervesa della Battaglia, bimbo di 3 anni morso al volto da un cane - Soccorso dal 118 e dall’elisoccorso è stato trasportato all’ospedale. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Bimbo Tre Anni Morso