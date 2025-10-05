Bimbo di tre anni azzannato alla testa dal cane del nonno

Today.it | 5 ott 2025

Un bambino di tre anni è stato morso al volto da un cane di razza Pastore del Lagorai mentre stava giocando con l'animale nella cucina della casa del nonno. Il piccolo è stato trasportato subito in ospedale ma non rischia la vita.Il morso dell'animaleLa tragedia sfiorata è avvenuta domenica 5. 🔗 Leggi su Today.it

Bimbo di 3 anni azzannato al volto dal cane del nonno mentre gioca, in gravi condizioni a Treviso - Il piccolo è stato morso al volto nella casa del nonno dove la famiglia si era riunita per il pranzo domenicale a Nervesa della Battaglia, in provincia ...

Bambino tre anni azzannato da un cane mentre gioca in cucina: «Era a casa del nonno». Ricoverato in ospedale - Un bambino di tre anni è stato morso al volto da un cane di razza Pastore del Lagorai, mentre stava giocando con l'animale all'interno della cucina dell'abitazione del ...

