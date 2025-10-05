Bimbo di tre anni azzannato alla testa dal cane del nonno

Un bambino di tre anni è stato morso al volto da un cane di razza Pastore del Lagorai mentre stava giocando con l'animale nella cucina della casa del nonno. Il piccolo è stato trasportato subito in ospedale ma non rischia la vita.Il morso dell'animaleLa tragedia sfiorata è avvenuta domenica 5. 🔗 Leggi su Today.it