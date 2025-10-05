Bimbo di 3 anni morso in faccia da un cane a Nervesa della Battaglia vicino a Treviso | è in gravi condizioni

Bimbo di 3 anni morso al volto da un Pastore del Lagorai nella casa del nonno a Nervesa della Battaglia. È grave ma fuori pericolo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bimbo di 3 anni morso in faccia da un cane a nervesa della battaglia vicino a treviso 232 in gravi condizioni

Bimbo di 3 anni morso al volto da un Pastore del Lagorai nella casa del nonno a Nervesa della Battaglia.

Nervesa della Battaglia, bimbo di 3 anni morso al volto da un cane - Soccorso dal 118 e dall'elisoccorso è stato trasportato all'ospedale.

