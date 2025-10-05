Bimbo di 3 anni morso in faccia da un cane a Nervesa della Battaglia vicino a Treviso | è in gravi condizioni
Bimbo di 3 anni morso al volto da un Pastore del Lagorai nella casa del nonno a Nervesa della Battaglia. È grave ma fuori pericolo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: bimbo - anni
Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park
Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita
Ore disperate per il bimbo di 7 anni: lotta per la vita in rianimazione
Roma, bimbo di 4 anni si perde in zona Prati: ritrovato dalla Polizia locale https://ilfaroonline.it/2025/10/04/roma-bimbo-di-4-anni-si-perde-in-zona-prati-ritrovato-dalla-polizia-locale/619888/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Nuovi Arrivi Guess Tuta completa bimbo dai 3 ai 7 anni Un look comodo e grintoso, perfetto per la scuola, il tempo libero e ogni momento della giornata. Cotone morbido, logo iconico e stile intramontabile firmato Guess! Ti aspettiamo in negozio per Vai su Facebook
Bimbo di 3 anni morso in faccia da un cane a Nervesa della Battaglia vicino a Treviso: è in gravi condizioni - Bimbo di 3 anni morso al volto da un Pastore del Lagorai nella casa del nonno a Nervesa della Battaglia. Scrive virgilio.it
Nervesa della Battaglia, bimbo di 3 anni morso al volto da un cane - Soccorso dal 118 e dall’elisoccorso è stato trasportato all’ospedale. Scrive rainews.it