Bimbo di 3 anni azzannato al volto dal cane del nonno mentre gioca in gravi condizioni a Treviso

Il piccolo è stato morso al volto nella casa del nonno dove la famiglia si era riunita per il pranzo domenicale a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso. Il bambino in quel momento giocava con il cane, un esemplare di circa due anni e mezzo di razza Pastore del Lagorai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park

Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita

Ore disperate per il bimbo di 7 anni: lotta per la vita in rianimazione

Roma, bimbo di 4 anni si perde in zona Prati: ritrovato dalla Polizia locale https://ilfaroonline.it/2025/10/04/roma-bimbo-di-4-anni-si-perde-in-zona-prati-ritrovato-dalla-polizia-locale/619888/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

