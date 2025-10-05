Bimbo di 3 anni azzannato al volto dal cane del nonno mentre gioca in gravi condizioni a Treviso

Il piccolo è stato morso al volto nella casa del nonno dove la famiglia si era riunita per il pranzo domenicale a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso. Il bambino in quel momento giocava con il cane, un esemplare di circa due anni e mezzo di razza Pastore del Lagorai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

