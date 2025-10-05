Biandrate al polo logistico Lidl si arriva in autobus

Novaratoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi orari e linee per i dipendenti del magazzino Lidl di Biandrate.L'azienda ha infatti annunciato una collaborazione con Stn che consentirà ai 380 dipendenti dell'hub di raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici, grazie a nuove corse, ad una nuova fermata in prossimità del polo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: biandrate - polo

