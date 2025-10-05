Bezos sfida Musk | la strategia di Google che porterà l’uomo nello spazio

Jeff Bezos ha scelto il palco dell’Italian Tech Week di Torino per lanciare una delle previsioni più audaci degli ultimi anni, il tutto riportato da TechCrunch. Il fondatore di Amazon e della compagnia aerospaziale Blue Origin ha dichiarato che milioni di persone vivranno nello spazio grazie alla sua compagnia “ nei prossimi due decenni “, trasformando quella che oggi sembra fantascienza in una prospettiva concreta per la metà del secolo e andando a sfidare direttamente il magnate Elon Musk, che punta allo spazio ormai da decenni. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Bezos ha sottolineato un dettaglio cruciale ovvero che le persone vivranno nello spazio “ principalmente perché lo vorranno “, non per necessità o costrizione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

