Bertolucci | Sinner fa come Nadal e Djokovic alla sua età cerca la perfezione

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex tennista azzurro: "Jannik sperimenta come Rafa e Nole alla sua età. Dettagli per ampliare il bagaglio ed allungare la carriera". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bertolucci sinner fa come nadal e djokovic alla sua et224 cerca la perfezione

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Sinner fa come Nadal e Djokovic alla sua età, cerca la perfezione"

In questa notizia si parla di: bertolucci - sinner

Chi sono le 4 persone che Paolo Bertolucci ha ricordato con voce rotta dopo la vittoria di Sinner

Sinner vince Wimbledon, Panatta inventa ‘Bertolucci carotone boy’

L’analisi di Bertolucci: “La frase di Alcaraz sa di resa assoluta. C’è stata una chiave decisiva per Sinner”

Bertolucci: "Sinner fa come Nadal e Djokovic alla sua età, cerca la perfezione" - Riparte da Shanghai il viaggio di Jannik Sinner per confermarsi vincitore del più importante torneo asiatico. msn.com scrive

bertolucci sinner fa nadalSinner, via al working progress al servizio. Bertolucci: “La chiave è il polso” - Le percentuali alla battuta dipendono dalla velocità che viene data alla palla, ma pure da rotazioni ed effetti che vengono impressi. Come scrive ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Bertolucci Sinner Fa Nadal