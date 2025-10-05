Inter News 24 : le parole. Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club si è discusso delle difficoltà offensive della Juventus, reduce da cinque pareggi consecutivi sotto la guida di Igor Tudor. Gli opinionisti Beppe Bergomi, Alessandro Florenzi e Alessandro Del Piero hanno analizzato il problema legato alle rotazioni in attacco, confrontando la situazione bianconera con quella dell’ Inter di Cristian Chivu. Il dibattito si è concentrato sulla differenza di gerarchie tra le due squadre: se i nerazzurri possono contare su coppie offensive ben definite come Lautaro Martínez e Marcus Thuram, la Juventus appare più incerta nei ruoli tra Loïs Openda e Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bergomi confronta l’attacco di Juve e Inter: «Chivu ha due titolari e due riserve». Florenzi e Del Piero si uniscono alla discussione