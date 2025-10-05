Bergomi confronta l’attacco di Juve e Inter | Chivu ha due titolari e due riserve Florenzi e Del Piero si uniscono alla discussione
Inter News 24 : le parole. Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club si è discusso delle difficoltà offensive della Juventus, reduce da cinque pareggi consecutivi sotto la guida di Igor Tudor. Gli opinionisti Beppe Bergomi, Alessandro Florenzi e Alessandro Del Piero hanno analizzato il problema legato alle rotazioni in attacco, confrontando la situazione bianconera con quella dell’ Inter di Cristian Chivu. Il dibattito si è concentrato sulla differenza di gerarchie tra le due squadre: se i nerazzurri possono contare su coppie offensive ben definite come Lautaro Martínez e Marcus Thuram, la Juventus appare più incerta nei ruoli tra Loïs Openda e Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: bergomi - confronta
Video-editoriale del 29.9.2025 In esclusiva l'analisi di Beppe #Bergomi dopo 5 giornate di Campionato: "la #Roma per ora mi sorprende più del #Milan, mentre l'#Inter..." Ne parlo qui: https://youtu.be/HN3Gmx89GUA Vai su Facebook
Bergomi vota: "Juve, ecco chi ti sposta gli equilibri per lo Scudetto" - Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale italiana e attualmente opinionista di Sky Sport, ha parlato a Radio Crc, dando vita ad una intervista nella quale ha offerto molti spunti ... Riporta tuttosport.com
Fabio Bergomi: 'Questa Juve fa schifo, solo l'Inter di Chivu poteva prendere 4 gol' - Una vittoria che sembrava ormai alla portata, con i nerazzurri avanti di un gol a poco più di 10 minuti dalla fine, si è ... Scrive it.blastingnews.com