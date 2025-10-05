Bergiola lavori al tetto Procede il recupero della ex scuola ’Giudice’ Ritardi a Caravella e piscina

Proseguono a Bergiola i lavori per il recupero della ex scuola elementare ‘ Vincenzo Giudice ’. In questi giorni sono state posate le nuove travi del tetto con l’ausilio di un elicottero. A darne notizia è stata la sindaca Serena Arrighi che ha postato sulla sua pagina social un video. La scuola fu teatro dell’ eccidio nazifascista del 16 settembre 1944 in cui persero la vita 72 persone tra cui il maresciallo della Guardia di finanza Vincenzo Giudice. Per il suo recupero la Regione ha stanziato un milione di euro a cui si aggiungono 218mila euro del Comune. Il progetto è stato redatto dall’architetto Giacomo Mariani e prevede un museo della memoria nelle aule del piano terra, mentre al primo piano due aule verranno utilizzate dalla guardia di finanza ed una terza sarà adibita a sala per riunioni e convegni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

