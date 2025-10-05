Bereguardo Pavia animalisti contro il palio degli asini

Tgcom24.mediaset.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto asini partecipano al Palio di Bereguardo (Pavia). La gara, giunta alla sua 98esima edizione, affonda le radici nella tradizione contadina. Un'usanza che, però, non piace agli animalisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

bereguardo pavia animalisti contro il palio degli asini

© Tgcom24.mediaset.it - Bereguardo (Pavia), animalisti contro il palio degli asini

In questa notizia si parla di: bereguardo - pavia

bereguardo pavia animalisti contro“No alla corsa degli asini”: animalisti in presidio a Bereguardo contro la tradizione (che esiste dal 1926) -  La sfida oggi dovrebbe tenersi su un terriccio compatto e non più sull’asfalto ... Si legge su msn.com

