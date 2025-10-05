Benevento turno di campionato horror | vincono tutte le big Salernitana sola in vetta

Anteprima24.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il ko nell’anticipo di venerdì a Latina, turno di campionato horror nel girone C di serie C per il Benevento che ha perso punti su tutte le big del girone. Ora in testa alla classifica c’è da sola la Salernitana (3-2 alla Cavese) a +3 sui giallorossi. A -1 dalla Strega Catania e Casarano che hanno vinto in maniera agevole le loro gare, coppia alla quale potrebbe aggiungersi a quota 15 anche il Cosenza impegnato questa sera a Cerignola.  GIRONE C – 8° Giornata Latina-Benevento 1-0 Atalanta U23-Foggia 1-1 Crotone-Picerno 3-0 Casertana-Casarano 0-3 Catania-Siracusa 2-0 Salernitana-Cavese 3-2 Trapani-Giugliano 1-1 Domenica 5 ottobre Team Altamura-Potenza, ore 17:30 Sorrento-Monopoli, ore 17:30 Audace Cerignola-Cosenza, ore 20:30 Classifica provvisoria: Salernitana 19, Benevento 16, Catania 15, Casarano 15, Crotone 14, Cosenza 12, Casertana 11, Monopoli 11, Potenza 11, Latina 11, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 7, Foggia 7, Sorrento 6, Giugliano 6, Cavese 5, Atalanta U23 5, Trapani 5 (-8), Siracusa 3. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

benevento turno di campionato horror vincono tutte le big salernitana sola in vetta

© Anteprima24.it - Benevento, turno di campionato horror: vincono tutte le big, Salernitana sola in vetta

In questa notizia si parla di: benevento - turno

Coppa Italia, secondo turno: stabilita la data di Giugliano-Benevento

Serie A, oggi Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia: probabili formazioni e dove vederle in tv - Si completa oggi il primo turno di campionato della nostra Serie A con le tre gare non disputatesi nel corso del weekend del 19/20 settembre poiché la Lega Serie A decise di garantire a Inter, ... Segnala calciomercato.com

Benevento, gli allenamenti pre campionato: Simonetti assente - Manca solo l'ultima casella da riempire e riguarda il vice di Gaetano Auteri, che sarà ingaggiato tra oggi e domani. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Benevento Turno Campionato Horror