Benevento il gip | Ocone potrebbe uccidere anche l' altro figlio

Salvatore Ocone, reo confesso dell'omicidio della moglie Elisabetta e del figlio Cosimo e di aver ridotto in fin di vita la figlia di 16 anni, potrebbe uccidere ancora. Esistono "concrete possibilità che possa commettere nuovamente atroci delitti, eventualmente nei confronti del terzo figlio, Mario". Lo scrive nero su bianco il giudice per le indagini preliminari che ha confermato la carcerazione per il 58enne che martedì scorso ha sterminato la famiglia, sottolineando "un'indole aggressiva e violenta". "Mi è schizzata la testa come una molla all’improvviso", ha detto ai magistrati durante l’interrogatorio di convalida del fermo, subito dopo essere stato individuato nelle campagne del Molise. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

