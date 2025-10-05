Benetton Formula | dal 28 novembre su Sky il documentario sulla storica scuderia

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presenza di Alessandro Benetton al programma "Race Anatomy" è l'occasione per lanciare il documentario a 30 anni dall'ultimo Mondiale. Materiale inedito e voci dei protagonisti, da Briatore a Ecclestone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

benetton formula dal 28 novembre su sky il documentario sulla storica scuderia

© Gazzetta.it - "Benetton Formula": dal 28 novembre su Sky il documentario sulla storica scuderia

In questa notizia si parla di: benetton - formula

"Benetton Formula", in autunno su Sky la storia di un team che ha segnato un'epoca

F1, A.Benetton e altri protagonisti del circus nel documentario ‘Benetton Formula’

Benetton Formula: quando un'azienda della moda rivoluzionò il mondo dei motori

benetton formula 28 novembre"Benetton Formula": dal 28 novembre su Sky il documentario sulla storica scuderia - La presenza di Alessandro Benetton al programma "Race Anatomy" è l'occasione per lanciare il documentario a 30 anni dall'ultimo Mondiale. Si legge su msn.com

“Benetton Formula”: appuntamento su Sky e su Now da domenica 30 novembre - In occasione del trentennale delle storiche vittorie mondiali, il documentario “Benetton Formula” ripercorre per la prima volta la storia della blasonata scuderia italiana che innovò il mondo ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Benetton Formula 28 Novembre