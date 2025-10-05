benessere sul lavoro in italia il divario che preoccupa

Uno studio della Cgia fotografa le condizioni dei lavoratori in Italia, misurando il “ benessere aziendale ” attraverso 10 indicatori chiave. Dallo studio emergono forti differenze tra le regioni italiane. Per farlo, sono stati analizzati 10 parametri, dal tasso di occupazione alla precarietà, dagli infortuni mortali alla soddisfazione per il lavoro svolto. Ad ogni regione è stato assegnato un punteggio da 0 a 100 per ciascun indicatore, creando poi una classifica finale tramite una media semplice. Gli indicatori. La Cgia ha analizzato quali sono le regioni più “felici” dal punto di vista lavorativo, con Valle d’Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano in testa mentre quelle del Sud sono in coda alla classifica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

