Benedict Cumberbatch da Sherlock alla Marvel | Con il coraggio arrivi ovunque

Lo Zurich Film Festival celebra Benedict Cumberbatch, con il Golden Eye Award. In una lunga masterclass, l'attore e produttore ha ripercorso la sua carriera, da Sherlock a The Thing With Feathers, che ha interpretato e prodotto con la sua SunnyMarch. Con l'emozione e la confusione di chi non vuole perdersi nulla di ciò che di creativo la vita ha da offrire, Benedict Cumberbatch sale sul palco del grandissimo e modernissimo cinema Arena di Zurigo per ricevere il suo Golden Eye Award alla carriera, reduce da un concerto degli Oasis che gli ha concesso ben poche ore di sonno. Nonostante ciò, l'attore, aiutato da un contesto paradossalmente intimo, creato da luci soffuse e una platea numerosissima ma accogliente, si abbandona a raccontare la sua esperienza di attore e produttore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

