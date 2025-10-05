Benedict Cumberbatch da Sherlock alla Marvel | Con il coraggio arrivi ovunque
Lo Zurich Film Festival celebra Benedict Cumberbatch, con il Golden Eye Award. In una lunga masterclass, l'attore e produttore ha ripercorso la sua carriera, da Sherlock a The Thing With Feathers, che ha interpretato e prodotto con la sua SunnyMarch. Con l'emozione e la confusione di chi non vuole perdersi nulla di ciò che di creativo la vita ha da offrire, Benedict Cumberbatch sale sul palco del grandissimo e modernissimo cinema Arena di Zurigo per ricevere il suo Golden Eye Award alla carriera, reduce da un concerto degli Oasis che gli ha concesso ben poche ore di sonno. Nonostante ciò, l'attore, aiutato da un contesto paradossalmente intimo, creato da luci soffuse e una platea numerosissima ma accogliente, si abbandona a raccontare la sua esperienza di attore e produttore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: benedict - cumberbatch
Benedict Cumberbatch e la dieta per Doctor Strange: "Tutto quel cibo avrebbe potuto sfamare una famiglia"
Roses: il divertente tema del divorzio con olivia colman e benedict cumberbatch
I Roses: recensione del film con Olivia Colman e Benedict Cumberbatch
#PrimaVisione - Alle 21.20 "The Mauritanian" di Kevin Macdonald, con Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch, Zachary Levi, Jodie Foster, Tahar Rahim | La vicenda vera e drammatica di Mohamedou Ould Slahi, detenuto a Guantanamo Bay per oltre dieci - facebook.com Vai su Facebook
#PrimaVisione - Alle 21.20 "The Mauritanian" di Kevin Macdonald, con Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch, Zachary Levi, Jodie Foster, Tahar Rahim | La vicenda vera e drammatica di Mohamedou Ould Slahi, detenuto a Guantanamo Bay per oltre dieci - X Vai su X
Benedict Cumberbatch, da Sherlock alla Marvel: "Con il coraggio arrivi ovunque" - In una lunga masterclass, l'attore e produttore ha ripercorso la sua carriera, da Sherlock a The Thing With Feathers, che ... Segnala movieplayer.it
Benedict Cumberbatch, il successo di Sherlock e Doctor Strange: chi vince per lui - Ormai celebre come Doctor Strange nel Marvel Cinematic Universe, Benedict Cumberbatch è diventato noto a livello internazionale per Sherlock. Secondo comingsoon.it