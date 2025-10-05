Benedetta Scuderi al Wired Next Fest 2025 Trentino | Troveremo altri modi per protestare contro il genocidio

Wired.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'europarlamentare Avs rientrata dalla missione politica a scopo umanitario sulla Global Summit Flotilla interviene a Rovereto per raccontare ma, soprattutto, per tenere alta attenzione e speranze. 🔗 Leggi su Wired.it

benedetta scuderi al wired next fest 2025 trentino troveremo altri modi per protestare contro il genocidio

© Wired.it - Benedetta Scuderi al Wired Next Fest 2025 Trentino: “Troveremo altri modi per protestare contro il genocidio"

In questa notizia si parla di: benedetta - scuderi

Benedetta Scuderi (Avs) sulla Flotilla verso Gaza: "Non sappiamo cosa ci attende. Il governo ci tutela? È il minimo"

Attacco a Flotilla, la testimonianza di Benedetta Scuderi: “Vari danni ma stiamo bene”

Global Sumud Flotilla sotto attacco: l'appello dell‘europarlamentare di Agropoli Benedetta Scuderi, a bordo di una delle imbarcazioni colpite

WIRED NEXT FEST, L’ALPINISTA MASSERINI: ECCO COME IL CORPO REAGISCE ALL’ALTA QUOTA - Trento, 3 ott – Oggi al Wired Next Fest 2025 Trentino ha fatto tappa anche l'alpinista Marco Masserini che è stato protagonista di un panel dal titolo “L’energia per performare alle alte quote” dedica ... Da 9colonne.it

Nave Flotilla in viaggio verso Gaza, Scuderi (AVS): "Scuotiamo le coscienze dei governi complici" - "Questa è una risposta vera che viene dal basso, con l'obiettivo di arrivare a Gaza e portare aiuti umanitari" Dall’inizio del suo mandato, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta ... Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Benedetta Scuderi Wired Next