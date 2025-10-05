Belen Rodriguez il botta e risposta con la Lucarelli | cos’è accaduto
Belen Rodriguez e l’incontro con Selvaggia Lucarelli: cos’è accaduto a Ballando con le Stelle. Belen Rodríguez è tornata a far parlare di sé — e questa volta non per un nuovo amore o per un cambio di look, ma per un ritorno televisivo che profuma di evento. Sabato 4 ottobre 2025, la showgirl argentina sarà “ballerina per una notte” nella seconda puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, il programma cult condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Leggi anche Belen Rodriguez torna in TV questa sera per sorprendere ed incantare Selvaggia Lucarelli in diretta ha commentato l’esibizione di Belen affermando: “Belen, dovevi venire a Ballando con le Stelle per sapere che avevi delle belle gambe, non te l’aveva mai detto nessuno, vero?”. 🔗 Leggi su 361magazine.com
