Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli | gelo in diretta a Ballando con le Stelle

Lo scontro tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle si riaccende in tv. Cosa si sono dette davvero? Scoprilo qui Hai mai visto due nemiche giurate incrociarsi in diretta TV? Il confronto tra Selvaggia Lucarelli e Belen Rodriguez è stato tutto tranne che banale. Tra le due, il gelo è cosa vecchia. Da anni si lanciano frecciatine, si ignorano o peggio, si stuzzicano. Tutto è iniziato con qualche commento al vetriolo di Selvaggia sui video intimi di Belen, finiti in rete anni fa. E quando è nato Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino, la Lucarelli ha fatto una battuta che non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli: gelo in diretta a Ballando con le Stelle

