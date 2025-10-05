Beccato mentre fa il bagno completamente nudo nella Martesana

Milanotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Immortalato da un passante mentre faceva il bagno nel canale Martesana a Milano, in una giornata tutt'altro che calda. Ma, soprattutto, completamente nudo. Un uomo si è spogliato e si è immerso nelle acque della Martesana nel punto in cui il canale incrocia via Tirano a Milano, in zona NoLoGorla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

