Beccato mentre fa il bagno completamente nudo nella Martesana
Immortalato da un passante mentre faceva il bagno nel canale Martesana a Milano, in una giornata tutt'altro che calda. Ma, soprattutto, completamente nudo. Un uomo si è spogliato e si è immerso nelle acque della Martesana nel punto in cui il canale incrocia via Tirano a Milano, in zona NoLoGorla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
