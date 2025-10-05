Beautiful anticipazioni dal 6 all’11 ottobre 2025 | Deacon prende tempo per il suo matrimonio con Sheila

L’opposizione della figlia Hope Logan al matrimonio con Sheila Carter spinge Deacon Sharpe a prendere tempo. Nelle prossime puntate di Beautiful, l’uomo prende infatti tempo quando la figlia gli ribadisce per l’ennesima volta che non accetterà mai il suo matrimonio con la donna. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da lunedì 6 a s abato 11 ottobre 2025. Lunedì 6 ottobre 2025: Poppy consiglia a Luna di non raccontare la verità a R. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 6 all’11 ottobre 2025: Deacon prende tempo per il suo matrimonio con Sheila

