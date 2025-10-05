Beatrice Venezi la lettera di 140 abbonati al Teatro La Fenice | Se lei non se ne va ce ne andiamo noi

Continua a crescere la protesta attorno alla nomina di Beatrice Venezi come direttore musicale 2026-2030 del Teatro La Fenice di Venezia. Dopo i musicisti, a farsi sentire sono ora anche gli abbonati: 140 spettatori abituali hanno firmato una lettera indirizzata al sovrintendente, alla direzione e al Consiglio di indirizzo chiedendo la revoca dell’incarico a Venezi. Nella missiva, i firmatari spiegano di agire «in ragione della nostra costante attenzione alla vita artistica e al ruolo culturale e civile del Teatro» ed esprimono «piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Teatro», annunciando la loro intenzione di non rinnovare l’abbonamento qualora la nomina diventasse effettiva. 🔗 Leggi su Open.online