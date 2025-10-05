Beatrice Venezi la lettera di 140 abbonati al Teatro La Fenice | Se lei non se ne va ce ne andiamo noi
Continua a crescere la protesta attorno alla nomina di Beatrice Venezi come direttore musicale 2026-2030 del Teatro La Fenice di Venezia. Dopo i musicisti, a farsi sentire sono ora anche gli abbonati: 140 spettatori abituali hanno firmato una lettera indirizzata al sovrintendente, alla direzione e al Consiglio di indirizzo chiedendo la revoca dell’incarico a Venezi. Nella missiva, i firmatari spiegano di agire «in ragione della nostra costante attenzione alla vita artistica e al ruolo culturale e civile del Teatro» ed esprimono «piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Teatro», annunciando la loro intenzione di non rinnovare l’abbonamento qualora la nomina diventasse effettiva. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: beatrice - venezi
Nuova Orchestra Scarlatti: note di pace al cortile delle statue, dirige Beatrice Venezi
Beatrice Venezi guiderà la Nuova Orchestra Scarlatti in “Note di Pace”
La nuova orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi. Concerto sinfonico a Velia
La Fenice, 143 abbonati scrivono al teatro: «Se non viene revocata la nomina di Beatrice Venezi non rinnoviamo» - X Vai su X
Se da giorni a Beatrice Venezi si chiede da più parti – e a ragion veduta – di fare un passo indietro e rinunciare alla nomina a direttrice musicale della Fenice, di passi indietro ne deve fare almeno cento , neodirettore artistico del - facebook.com Vai su Facebook
Beatrice Venezi alla Fenice, la lettera dei 140 abbonati: «O con noi, o con lei. Se non lascia, noi ce ne andiamo» - La tempesta suscitata dalla nomina del maestro Beatrice Venezi a Direttore musicale 2026- Scrive ilmattino.it
Venezi alla Fenice, la lettera dei 140 abbonati: «O con noi, o con Beatrice. Se lei non lascia, noi ce ne andiamo» - La tempesta suscitata dalla nomina del maestro Beatrice Venezi a Direttore musicale 2026- Segnala ilgazzettino.it