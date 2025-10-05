Beatrice Venezi | colpevole per la sinistra di essere donna…non allineata
“Non è all’altezza di un incarico di quel genere.l a gestualità è rudimentale, non è matura.Ci sono situazioni in cui il gesto non è ancora maturo ma si vede talento: in lei, non lo vedo.dovrebbe fare un passo indietro”: le durissime parole di Fabio Lusi, direttore d’orchestra, pronunciate all’indirizzo di una giovane collega, normalmente avrebbero sollevato un polverone e dato il via a una chiamata alle armi senza precedenti delle femministe dell’italica penisola e non solo. Come si permette costui di dire che una donna dovrebbe fare un passo indietro? Chi è per giudicare il talento di una donna? Sia punito, sia bandito, si dimetta! Per sua fortuna, però, Lusi ha scelto bene il bersaglio e preso ancor meglio la mira: di Beatrice Venezi si può dire tutto il peggio impunemente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
