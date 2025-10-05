Hanno dovuto aspettare un po’ più del previsto e non è stato facile, ma la scintilla prima o poi doveva scoccare e lo ha fatto sulla sabbia messicana di Veracruz, dove, nel Challenge che apre l’ultima parte della stagione, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno conquistato l’accesso alle semifinali del torneo e oggi si giocheranno il posto nella finale con le teste di serie numero 1, i solidi statunitensi EvansBudinger. Un risultato che permetterà loro di recuperare posizioni nel ranking mondiale dopo la caduta libera della prima parte dell’annata che li ha visti iniziare la loro avventura assieme. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach volley, Cottafava–Dal Corso, la svolta messicana: battuti Popov/Reznik e Heidrich/Jordan! E’ prima semifinale in stagione