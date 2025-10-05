Battibecco tra Canfora e Padellaro sul Nove il prof | Israele Stato terrorista No perdiamo di vista la storia del popolo ebraico

Piccolo scontro verbale in punta di fioretto tra Luciano Canfora, Antonio Padellaro e Moni Ovadia, tutti e tre ospiti di Accordi&Disaccordi, il talk in onda sul Nove con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Lo storico e filologo ha contestato l’uso del termine “Stato democraticamente eletto” per riferirsi a Israele: “I cittadini di serie B dentro lo Stato di Israele, o quelli semi carcerati nella Cisgiordania non sono forse cittadini di grado inferiore? Dov’è l’elezione democratica? Non c’è. E’ uno Stato terrorista da tempo remoto. Soltanto certi giornalisti si sforzano di descriverli così. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

