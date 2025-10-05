Basta parlarne Spinazzola chiaro in conferenza | è arrivato l’annuncio dopo il Genoa

L’esterno azzurro, autore di una prestazione di assoluto livello, ha così parlato al termine del match del Maradona. Ecco le sue parole. L’ennesima prova convincente da parte di uno dei fedelissimi di Antonio Conte che, grazie alla sua cura, ha raggiunto livelli mai sperimentati prima d’ora. Proprio per questo, è diventato un’arma offensiva ormai imprescindibile e si è notato anche in occasione del gol dell’1 a 1. Lo stesso Spinazzola, ha analizzato il suo nuovo livello. Le parole di Spinazzola. Una certezza assoluta ormai per Antonio Conte e per il Napoli, che può contare su un calciatore completamente ritrovato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

