Basket - Serie DR1 maschile Libertas stasera debutta con Castelfranco
Finalmente inizia il campionato di serie "D" che vedrà ancora una volta ai nastri di partenza la Libertas, impegnata nella prima giornata al " Palatagliate ", stasera, alle 21, contro Castelfranco Frogs. I biancorossi del presidente Paoli ancora una volta sono pronti a fare un campionato di vertice, cercando di migliorare la stagione passata, nella quale, ancora una volta, si sono piazzati nelle prime posizioni. Per il secondo anno consecutivo in panchina ci sarà Mario Piochi (foto), che ha dimostrato di essere un ottimo trainer, in grado di trascinare la squadra. Mentre, per quanto riguarda il roster, il gruppo storico è stato quasi interamente riconfermato, con l’inserimento di qualche giovane interessante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Basket, serie B | Pielle 'spaccata', Burgalassi rassicura i tifosi: "Difficoltà affrontabili, faremo il bene di questa società"
Sport - Basket, Serie B Naz.le: Cassino-Fabo Herons Mct 91-93, successo all'overtime per la formazione termale all'esordio nel campionato di serie B Naz.le. - facebook.com Vai su Facebook
Si alza il sipario sulla Serie A 25/26! @PallTrieste e Trapani Shark aprono la stagione con il primo match di campionato Seguilo in diretta su LBA TV, il nuovo palcoscenico del grande basket italiano: https://bit.ly/LBATVF2x #TuttoUnAltroSport #LBATV # - X Vai su X
Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas stasera debutta con Castelfranco - Finalmente inizia il campionato di serie "D" che vedrà ancora una volta ai nastri di partenza la Libertas, impegnata ... Si legge su msn.com
Basket - Serie "DR1» maschile. C’è Vela-Skywalkers. Ed è subito derby - Esordio in campionato per il Lucca Skywalkers ed è subito derby contro il Vela Viareggio. Riporta lanazione.it