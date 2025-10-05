Basket - Serie DR1 maschile Libertas stasera debutta con Castelfranco

Finalmente inizia il campionato di serie "D" che vedrà ancora una volta ai nastri di partenza la Libertas, impegnata nella prima giornata al " Palatagliate ", stasera, alle 21, contro Castelfranco Frogs. I biancorossi del presidente Paoli ancora una volta sono pronti a fare un campionato di vertice, cercando di migliorare la stagione passata, nella quale, ancora una volta, si sono piazzati nelle prime posizioni. Per il secondo anno consecutivo in panchina ci sarà Mario Piochi (foto), che ha dimostrato di essere un ottimo trainer, in grado di trascinare la squadra. Mentre, per quanto riguarda il roster, il gruppo storico è stato quasi interamente riconfermato, con l’inserimento di qualche giovane interessante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

