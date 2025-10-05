Basket Serie C | esordio vincente per la Zbf Assi Brindisi contro Lecce

BRINDISI - Esordio vincente per la Zbf Assi Basket Brindisi: i biancorossi si aggiudicano il match contro La Scuola di Basket Lecce con il punteggio finale di 86-80. Le due formazioni non hanno disatteso le aspettative della vigilia, dando vita a una gara avvincente, desiderose entrambe di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

