Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Consorzio Leonardo Dany Quarrata 75-56 | show biancoblu nell' ultimo quarto e PalaMacchia in festa
Bella vittoria per la Pielle che vince 75-56 una partita più difficile di quello che racconta il risultato grazie ad un ultimo quarto clamoroso in cui ha concesso solo 9 punti agli avversari. Il successo largo che serviva ai biancoblu dopo due vittorie arrivate a fil di sirena.Dopo i primi cinque. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Consorzio Leonardo Dany Quarrata in diretta. Live - Primo derby toscano della stagione per la Pielle Livorno che al PalaMacchia affronta la neopromossa Quarrata. today.it scrive
Serie B Nazionale: domani per la terza giornata trasferta durissima al PalaMacchia. Il Consorzio Leonardo sorride: Tiberti c’è. L’ala rientra contro la Pallacanestro Livorno - Terza giornata alle porte ed é già tempo di primo derby toscano per il Consorzio Leonardo Dany Basket Quarrata. Lo riporta sport.quotidiano.net