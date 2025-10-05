Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Consorzio Leonardo Dany Quarrata 75-56 | show biancoblu nell' ultimo quarto e PalaMacchia in festa

Bella vittoria per la Pielle che vince 75-56 una partita più difficile di quello che racconta il risultato grazie ad un ultimo quarto clamoroso in cui ha concesso solo 9 punti agli avversari. Il successo largo che serviva ai biancoblu dopo due vittorie arrivate a fil di sirena.Dopo i primi cinque. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

