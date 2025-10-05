Basket Serie B Nazionale San Giobbe l’attesa è finita! Trasferta a casa Piombino Coach Zanco | Non vediamo l’ora di scendere in campo
È finalmente arrivato il giorno dell’esordio dell’Umana San Giobbe in campionato: questa sera, alle 18, Chiusi impegnata sul parquet di Piombino (Chiarugi di Pontedera, Lilli di Ladispoli (Rm) e Montano di Monteriggioni gli arbitri). "Abbiamo avuto un precampionato lungo, tortuoso e adesso non vediamo l’ora di scendere in campo, cominciare la nostra avventura e farci conoscere al nostro pubblico", ha detto coach Nicolas Zanco nella conferenza stampa della vigilia. "Vogliamo far vedere quello che abbiamo fatto in questi due mesi e poi da qui gettare le basi per la nuova stagione – ha proseguito il tecnico dei Bulls -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
