È finalmente arrivato il giorno dell’esordio dell’Umana San Giobbe in campionato: questa sera, alle 18, Chiusi impegnata sul parquet di Piombino (Chiarugi di Pontedera, Lilli di Ladispoli (Rm) e Montano di Monteriggioni gli arbitri). "Abbiamo avuto un precampionato lungo, tortuoso e adesso non vediamo l’ora di scendere in campo, cominciare la nostra avventura e farci conoscere al nostro pubblico", ha detto coach Nicolas Zanco nella conferenza stampa della vigilia. "Vogliamo far vedere quello che abbiamo fatto in questi due mesi e poi da qui gettare le basi per la nuova stagione – ha proseguito il tecnico dei Bulls -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. San Giobbe, l’attesa è finita! Trasferta a casa Piombino. Coach Zanco: "Non vediamo l’ora di scendere in campo»