Basket - Serie B maschile interregionale Bcl con Empoli | Landucci out Pierini in forse

Out Landucci. Pierini in forse. Esordio casalingo per Bcl che, oggi, alle ore 18, al " Palatagliate " (arbitri Marinaro di Cascina e Nocchi di Vicopisano), se la vedrà con Use Empoli che, alla prima giornata, ha debuttato con un successo su Casale. Anche Bcl ha cominciato con una bella vittoria, un blitz ad Arezzo, maturato nel quarto periodo. Vincere è fondamentale per alimentare entusiasmo e fiducia, in vista della gara di sabato prossimo a Genova. Ma, prima, c’è da pensare a come superare oggi Empoli. Una buona squadra che da diverse stagioni sta facendo bene, qualificandosi sempre per i play-off e, in questo torneo, che si è presentata con acquisti di qualità come Sakellariou, Ciano, Cipriani, Soviero che, uniti ai veterani Leone e Rosselli, fanno diventare il roster ricco di talento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

