Basket serie A2 | Libertas Livorno-Valtur Brindisi 67-62 | pazza rimonta amaranto in orbita

Livornotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alzi la mano chi avrebbe sognato un esordio migliore al Modigliani Forum per la prima vera partita in casa della Libertas Livorno. Contro la capolista Brindisi, reduce da due successi di 30 e 28 punti, i ragazzi di Diana conquistano una vittoria pesantissima al termine di una partita dai mille. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

basket serie a2 libertasBasket, serie A2 | Libertas Livorno-Valtur Brindisi in diretta. Live - Striscione e cori per Igor Protti, la bandiera del Livorno calcio che sta affrontando la battaglia contro un tumore 24' (30- Secondo livornotoday.it

basket serie a2 libertasUltimo quarto horror: la Valtur Brindisi si smarrisce, brutta sconfitta (67-62) a Livorno - Serata da dimenticare per gli uomini di coach Bucchi, che realizzano appena sette punti nell'ultimo periodo, restando a secco per ben otto minuti. Riporta brindisireport.it

