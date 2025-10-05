Basket Serie A | Tortona fa il colpaccio contro Milano bene Brescia all' overtime

Basket Serie A | Tortona fa il colpaccio contro Milano bene Brescia all' overtime

Bologna, 5 ottobre 2025 – La prima giornata del campionato di Serie A di basket, cominciata con il blitz di Trapani sul campo di Trieste, ha subito regalato sorprese: l a più eclatante è senza dubbio il colpaccio della Bertram Tortona di coach Mario Fioretti – ex di giornata – sul campo dell’EA7 Emporio Armani Milano, battuta 74-71: la formazione piemontese ha giocato una gara magistrale, mettendo in campo qualità ed energia e sapendo approfittare appieno delle scorie sul groppone di Milano, reduce dal doppio di Eurolega e orfana di tre pedine di peso come Brown, Nebo e Shields. Lo spartiacque del match è stato il terzo quarto, in cui la Bertram ha tenuto i meneghini a soli otto punti segnati, scappando fino al +15 e contenendo nei 10’ conclusivi il generoso rientro dell’Olimpia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

