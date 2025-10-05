Basket Serie A al via in diretta su Sky e streaming NOW | Milano-Tortona e Virtus Bologna-Napoli
Il campionato italiano di basket di Serie A Unipol 20252026 parte in diretta su Sky e in streaming su NOW. La prima giornata propone sui canali di Sky Sport due partite affascinanti e cariche di significato. Si parte domenica 5 ottobre dall’Unipol Forum di Assago con la sfida EA7 Emporio Armani Milano-Bertham Derthona Tortona, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, con pre partita. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Basket, serie B | Pielle 'spaccata', Burgalassi rassicura i tifosi: "Difficoltà affrontabili, faremo il bene di questa società"
Basket, Serie B Naz.le: Cassino-Fabo Herons Mct 91-93, successo all'overtime per la formazione termale all'esordio nel campionato di serie B Naz.le.
Si alza il sipario sulla Serie A 25/26! Trieste e Trapani Shark aprono la stagione con il primo match di campionato
Serie A di basket maschile: tutte le date, il calendario completo della stagione 2025/26 e dove vedere le partite - Dal 4 ottobre al 10 maggio la Serie A di basket maschile scende in campo per la regular season 2025/26: scopri il programma completo.
Basket, Treviso-Brescia: dove vedere la Serie A in Diretta tv e Streaming LIVE - Brescia, prima giornata della Serie A italiana di Basket: info partita, probabili quintetti base, Diretta TV e Streaming Gratis