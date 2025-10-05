Basket Milano-Tortona | l’esordio dell’Olimpia alle 16 in diretta su Sky Sport

Sfida speciale per Mario Fioretti, ex storico assistente biancorosso ora alla guida di Tortona. Palla a due all’Unipol Forum in esclusiva su Sky Sport, la casa del basket, con studio prepartita dalle 15.30. Esordio casalingo in campionato per l’ Olimpia Milano, attesa oggi alle 16 all’Unipol Forum contro la Bertram Tortona. Non sarà una partita come le altre: sulla panchina avversaria siede infatti Mario Fioretti, per oltre vent’anni assistente dei biancorossi, che ha scelto in estate di lanciarsi nella sua prima avventura da capo allenatore. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: basket - milano

Basket, continuano i colpi di mercato. Milano firma Brown, Procida in direzione Real Madrid

Basket, Milano ufficializza Devin Booker. Caruso a Napoli, Canka torna in Italia a Bologna

Basket: Eurolega ed EuroCup, ecco i calendari di Olimpia Milano, Virtus Bologna, Venezia e Trento

Scafati Basket: stasera si torna in campo contro l'Urania Milano - facebook.com Vai su Facebook

>>>ANSA/Basket: Milano vince Supercoppa, dedicato ad Armani. Messina, contenti di aver dato piccola soddisfazione a famiglia #ANSA - X Vai su X

Basket Serie A al via in diretta su Sky e streaming NOW: Milano-Tortona e Virtus Bologna-Napoli - Il campionato italiano di basket di Serie A Unipol 2025/2026 parte in diretta su Sky e i... Riporta digital-news.it

Olimpia Milano-Derthona Tortona di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming - Da una parte la squadra di Ettore Messina, reduce dalla lunga trasferta con doppio impegno europeo a Belgra ... Scrive sport.sky.it