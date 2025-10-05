Basket la Dole si concede il bis in trasferta | superata la Juvi Cremona con un super secondo quarto

Riminitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In trasferta la Dole va. Dopo il successo dell’esordio sul parquet dell’Urania Milano, i biancorossi trovano la seconda vittoria della stagione superando al PalaRadi di Cremona la Ferraroni JuVi con il risultato finale di 71-84. I ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello sono bravi a indirizzare la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: basket - dole

Basket serie A2, svelata la prima giornata di campionato: la Dole Rimini farà esordio a Milano

Basket, con “L’ombelico del mondo” si apre la campagna abbonamenti di Dole Rimini, tutte le info

Basket, primo giorno di scuola per la Dole Rimini: la stagione inizia con il raduno allo stadio Romeo Neri

Basket: L’Italia concede il bis agli Europei - E adesso si comincia a sognare – Le foto Un avvio che sicuramente va ben oltre le aspettative quello degli azzurri del ... Secondo panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Dole Concede Bis