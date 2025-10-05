basket in serie a tortona espugna milano vincono reggio emilia brescia trento venezia e varese

Si è conclusa la prima giornata del massimo campionato di basket italiano e sicuramente la notizia del giorno è il ko casalingo dell’EA7 Emporio Armani Milano che cede contro l’ex Fioretti e Tortona. Nelle altre partite spiccano il pesante ko all’esordio di Cantù a Trento, la vittoria in rimonta nell’overtime di Brescia a Treviso e il successo esterno di Varese a Sassari in un match da oltre 200 punti. EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – BERTRAM DERTHONA TORTONA 71-74. Parte forte l’Olimpia, che subito scappa via sul 12-3 nei primi minuti, con Tortona che fatica in attacco. Ma poi l’EA7 non chiude il discorso e gli ospiti tornano sotto, con un primo tempo che vede Milano fare da lepre, ma l’elastico riporta sempre i piemontesi sotto e nel finale dei primi 20 minuti si ferma la squadra di Messina e si va al riposo sul 44-45 per Tortona. 🔗 Leggi su Oasport.it

