Basket femminile vincono Campobasso e Sesto San Giovanni in Serie A1
Si è conclusa la prima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e dopo i successi di Sassari, Venezia e Schio ieri oggi in campo sono scese Brescia-Campobasso e Sesto San Giovanni-Tortona. E a imporsi oggi sono state Campobasso e Sesto San Giovanni, ma al termine di due match ben diversi. BRIXIA BRESCIA – LA MOLISANA CAMPOBASSO 37-87. Match senza storia a Brescia, dove La Molisana Campobasso mette l’acceleratore fin dalla palla a due e guidata da Gray e Morrison vola via chiudendo già il primo quarto nettamente in vantaggio sul 9-23. Molisane che, così, possono già gestire il vantaggio e nei secondi dieci minuti concedono pochissimo alle avversarie e vanno al riposo avanti 19-41. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - femminile
Basket femminile: Europei 2027, cambia il format delle qualificazioni
Basket femminile, censurato il video della squadra iraniana su richiesta di Teheran
Basket: Andrea Capobianco resta CT dell’Italia femminile fino al 2027
Basket femminile. Il Capra Team vince all’esordio in Serie B - X Vai su X
La prima palla a due della stagione | Lega Basket Femminile Round 1, ore 18:15 | PalaLeonessa A2A, Brescia | Geas Basket | RaiSport (canale 58), FLIMA - facebook.com Vai su Facebook
Basket femminile, vincono Campobasso e Sesto San Giovanni in Serie A1 - Si è conclusa la prima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e dopo i successi di Sassari, Venezia e Schio ieri oggi in campo sono ... oasport.it scrive
Basket, A1 femminile: la Rmb Brixia sfida Campobasso - Comincia oggi alle 16 il cammino della Rmb che per il quarto anno consecutivo affronta il massimo campionato italiano con la volontà di confermarsi in A1. Secondo giornaledibrescia.it