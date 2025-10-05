basket femminile vincono campobasso e sesto san giovanni in serie a1

Si è conclusa la prima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e dopo i successi di Sassari, Venezia e Schio ieri oggi in campo sono scese Brescia-Campobasso e Sesto San Giovanni-Tortona. E a imporsi oggi sono state Campobasso e Sesto San Giovanni, ma al termine di due match ben diversi. BRIXIA BRESCIA – LA MOLISANA CAMPOBASSO 37-87. Match senza storia a Brescia, dove La Molisana Campobasso mette l’acceleratore fin dalla palla a due e guidata da Gray e Morrison vola via chiudendo già il primo quarto nettamente in vantaggio sul 9-23. Molisane che, così, possono già gestire il vantaggio e nei secondi dieci minuti concedono pochissimo alle avversarie e vanno al riposo avanti 19-41. 🔗 Leggi su Oasport.it

