Basket Ditar beffata nel finale | Monte di Procida sbanca il Palatedeschi
Tempo di lettura: 2 minuti Una partita, quella disputatasi ieri al Palatedeschi, in cui la Ditar ha sempre condotto nel punteggio e che, solo negli ultimi minuti, ha portato a una sconfitta di misura con il punteggio di 71-77 a favore della squadra ospite Virtus Monte di Procida. Un finale al cardiopalma che ha lasciato l’amaro in bocca a tifosi e giocatori. Il match, valido per la seconda giornata di campionato di DR1, ha visto le due squadre contendersi il comando per tutta la durata dell’incontro, in un risultato sempre a favore della squadra di casa e rotto solo nei minuti finali da qualche errore di troppo e più di qualche imprecisione dalla lunetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Ditar Benevento, netto ko sul campo della corazzata Palmese Basket
La Smile Basketball Benevento è pronta a presentarsi alla città e a tutti i suoi sostenitori e vivere insieme una stagione sportiva piena di basket e divertimento !! Sabato 20 Settembre ?ore 17.30 Villa comunale c/o cassa armonica (Bn) Vi aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook
Basket: Buonfiglio 'azzurre fantastiche, spero in finale uomini' - Pochi giorni fa è stato portato a casa un risultato fantastico dalle ragazze del basket con un coach fenomenale. Come scrive ansa.it
Basket, finale Europei Under 20: Italia-Lituania su Sky Sport Basket e in Live Streaming - 30 l'Italia Under 20 si giocherà il titolo europeo con la Lituania (che ha avuto la meglio della Francia). sport.sky.it scrive