Basket Ditar beffata nel finale | Monte di Procida sbanca il Palatedeschi

Tempo di lettura: 2 minuti Una partita, quella disputatasi ieri al Palatedeschi, in cui la Ditar ha sempre condotto nel punteggio e che, solo negli ultimi minuti, ha portato a una sconfitta di misura con il punteggio di 71-77 a favore della squadra ospite Virtus Monte di Procida. Un  finale al cardiopalma che ha lasciato l’amaro in bocca a tifosi e giocatori.   Il match, valido per la seconda giornata di campionato di DR1, ha visto le due squadre contendersi  il comando per tutta la durata dell’incontro, in un risultato sempre a favore della squadra di casa e rotto solo nei minuti  finali da qualche errore di troppo  e più di qualche imprecisione dalla lunetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

