Basket Ditar beffata nel finale | Monte di Procida sbanca il Palatedeschi

Una partita, quella disputatasi ieri al Palatedeschi, in cui la Ditar ha sempre condotto nel punteggio e che, solo negli ultimi minuti, ha portato a una sconfitta di misura con il punteggio di 71-77 a favore della squadra ospite Virtus Monte di Procida. Un finale al cardiopalma che ha lasciato l'amaro in bocca a tifosi e giocatori. Il match, valido per la seconda giornata di campionato di DR1, ha visto le due squadre contendersi il comando per tutta la durata dell'incontro, in un risultato sempre a favore della squadra di casa e rotto solo nei minuti finali da qualche errore di troppo e più di qualche imprecisione dalla lunetta.

