Basket B interregionale L’Halley al debutto Arriva Valdiceppo

Con una settimana di ritardo rispetto alle altre del girone, a causa del turno di riposo, si alza il sipario sulla stagione della Halley Matelica del confermato coach Antonio Trullo. Oggi alle 18, al palasport di Castelraimondo, la prima avversaria dei biancorossi è la Sicoma Valdiceppo. Si tratta di una squadra profonda e frizzante, che avrà in più una voglia di rivalsa dopo il pesante -43 casalingo di domenica scorsa contro Porto Recanati. Ma la Halley, che si presenta in campo al completo (al netto delle assenze dei lungodegenti Eliantonio e Mentonelli), non ha alcuna intenzione di fare regali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

