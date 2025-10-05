Bartesaghi | l’importanza del Milan Futuro Gli emissari dell’Arsenal …
Juventus-Milan, occasione importantissima per Davide Bartesaghi: per il terzino sinistro probabile titolarità al posto di Estupinan. Ecco l'analisi di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
#Allegri in conferenza stampa pre #JuventusMilan Su #Tomori , #Leao e #Nkunku : "Tomori è recuperato. Leao e Nkunku si sono allenati bene, domani deciderò …" Su #Bartesaghi e #Athekame : "Hanno tutta la mia fiducia, domani giocherà
#Milan, Carlo #Pellegatti su #Youtube offre tanti spunti sui rossoneri: da Igli #Tare a Max #Allegri passando per la crescita di #Bartesaghi
Tuttosport titola: "Bartesaghi, ecco il primo frutto di Milan Futuro" - L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Bartesaghi, ecco il primo frutto di Milan Futuro".
Bartesaghi, il primo frutto di Milan Futuro: la fiducia di Allegri dopo Theo - Gli emissari dell'Arsenal, attesi stasera a Torino, avranno due nomi ben cerchiati sul taccuino.