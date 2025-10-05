Bari | il comitato Santa Rita fa appello per l’albero di Natale Da installare nel giardino dedicato quartiere San Paolo
Di seguito un comunicato diffuso dal comitato Santa Rita: Il Comitato Santa Rita lancia un appello per installare un albero di Natale presso il giardino dedicato alla Santa, situato in via Giovanni Candura, angolo Pacifico Mazzoni, nel quartiere San Paolo di Bari. A mancare, purtroppo, sono i fondi necessari, ma il Comitato spera nel supporto di qualche benefattore, come già avvenuto in passato, per donare un simbolo natalizio che possa rendere felici grandi e piccoli del quartiere e di tutta la città. L’anno scorso su donato dai Fratelli Caccavale ” Impresa edile residenziale – Bari ”. “Confidiamo nella generosità di qualcuno che possa regalare un albero di Natale al Giardino di Santa Rita,” afferma Michele Genchi, responsabile del Comitato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
