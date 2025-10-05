Barella Playmaker | L’Inter scopre il piano B
Inter, Barella è il faro del centrocampo L’abbondante vittoria per 4-1 contro la Cremonese non ha solo confermato l’ottimo momento dell’Inter di Chivu, ma ha svelato un esperimento tattico di grande interesse: l’utilizzo di Nicolò Barella nel ruolo di regista centrale, o playmaker.? In assenza di Hakan Calhanoglu, il perno della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Sky Sport - Calhanoglu reduce da un colpo subito in Champions potrebbe non giocare. A quel punto ci sarebbe Barella playmaker, con Frattesi pronto a prendersi una maglia da titolare a destra.
Inter-Cremonese, la probabile formazione nerazzurra: Sommer Akanji, De Vrij, Bastoni Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco Bonny, Lautaro