Inter News 24 Barella Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro a cui Cristian Chivu vuole continuare ad affidarsi. I dettagli. Nicolò Barella è tornato a lasciare il segno a San Siro, siglando una delle reti del 4-1 con cui l’ Inter ha superato la Cremonese. Il centrocampista sardo, simbolo di grinta e qualità, ha così aggiunto un nuovo traguardo alla sua carriera: è infatti il terzo centrocampista capace di andare a segno in nove stagioni consecutive di Serie A, unendosi a due nomi illustri come Lorenzo Pellegrini e il compagno di squadra Hakan Calhanoglu. Un dato che certifica la continuità e la completezza del numero 23 nerazzurro, sempre più leader tecnico ed emotivo della squadra di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barella Inter, raggiunto un record speciale: il centrocampista entra in questa classifica