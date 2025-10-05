Barella Inter il centrocampista sale in cattredra | il Corriere dello Sport elogia la sua prestazione

Inter News 24 Barella Inter, il centrocampista domina contro la Cremonese: ritmo, intensità e l’assist per il gol che apre il 4-1 di San Siro. Nel successo per 4-1 dell’ Inter sulla Cremonese, una delle chiavi della prestazione nerazzurra è stata la prova maiuscola di Nicolò Barella. Il Corriere dello Sport lo definisce «in cattedra», sottolineando come il centrocampista classe 1997 sia stato il vero motore del gioco interista in assenza di Hakan Calhanoglu, rimasto a riposo. «Sarebbe ingeneroso soffermarsi solo sull’episodio finale – scrive il quotidiano – perché per un’ottantina di minuti quella dell’Inter è stata una vera esibizione di forza». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barella Inter, il centrocampista sale in cattredra: il Corriere dello Sport elogia la sua prestazione

In questa notizia si parla di: barella - inter

Calciomercato Inter LIVE: la Premier League su Barella, il retroscena su Lookman e lo scenario per gennaio

Bucchioni sicuro: «Barella non deve fare il regista! Inter protegga Chivu»

Scambio alla pari con Barella: affare da 160 milioni per l’Inter

? Inter, poker alla Cremonese: Lautaro, Dimarco, Barella e un super Bonny. Chivu vola a 12 punti - facebook.com Vai su Facebook

Metti un ? se adori vedere Barella segnare #ForzaInter #InterCremonese - X Vai su X

CdS – Inter, Barella eccellente direttore d’orchestra: da lui partita la goleada - "Per un’ottantina di minuti quella dell’Inter è stata una vera esibizione di forza. Scrive msn.com

Barella e Bonny, che feeling: centrocampista pazzo del francese, lo ha detto in diretta - 1: ecco le dichiarazioni di Nicolò Barella e Ange- Riporta spaziointer.it