Barella convince in regia | Chivu ha trovato l’alternativa perfetta a Calhanoglu

Nicolò Barella al centro del gioco, letteralmente. Contro la Cremonese, Cristian Chivu ha scelto di concedere un turno di riposo a Calhanoglu, affidando al numero 23 la cabina di regia. Il risultato? Un’Inter brillante, fluida e padrona del campo. Una prestazione che riapre un dibattito interessante: è Barella il vero play ideale per la filosofia del tecnico romeno? A parlarne è la Gazzetta. Secondo la rosea da quando è subentrato sulla panchina nerazzurra, Chivu ha impostato un calcio dinamico e verticale, in cui la rapidità di pensiero conta quanto se non più, la qualità tecnica. E in questo contesto, Barella sembra cucito su misura. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Pagelle TS: Akanji oscura Berardi, non convince ancora Barella

L'INTER VINCE E CONVINCE A San Siro finisce con un netto 4-1 tra Inter e Cremonese. Ad aprire le danze è Lautaro Martinez al 6', seguito dalle reti di Bonny al 38' e Dimarco al 55'. Il poker lo firma Nicolò Barella appena due minuti dopo, al 57'.

Questo L'11 DI OGGI a meno di sorprese: 5 cambi rispetto allo Slavia, mediana rivoluzionata con Frattesi titolare per la prima volta in stagione. Fuori Calha, al suo posto Barella. Davanti Lautaro e Bonny! VI CONVINCE

Inter, due indizi fanno una prova: Chivu ha scoperto il regista perfetto. E non è Calhanoglu? Assente Calhanoglu, Barella in regia che ha interpretato il ruolo in maniera moderna e sembra incarnare la filosofia di gioco del tecnico

Inter-Cremonese 4-1, le pagelle dei nerazzurri: Bonny incontenibile, Barella convince