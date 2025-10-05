Barella convince in regia | Chivu ha trovato l’alternativa perfetta a Calhanoglu

Nicolò Barella al centro del gioco, letteralmente. Contro la Cremonese, Cristian Chivu ha scelto di concedere un turno di riposo a Calhanoglu, affidando al numero 23 la cabina di regia. Il risultato? Un’Inter brillante, fluida e padrona del campo. Una prestazione che riapre un dibattito interessante: è Barella il vero play ideale per la filosofia del tecnico romeno? A parlarne è la Gazzetta. Secondo la rosea da quando è subentrato sulla panchina nerazzurra, Chivu ha impostato un calcio dinamico e verticale, in cui la rapidità di pensiero conta quanto se non più, la qualità tecnica. E in questo contesto, Barella sembra cucito su misura. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

