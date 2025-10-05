Barcellona travolto 4-1 a Siviglia Il Real resta in vetta a +2

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il ko col Psg, arriva il primo stop in campionato per i blaugrana, privi di Yamal. L’ex Sánchez sblocca, Lewandowski fallisce dal dischetto il possibile 2-2. È la peggior sconfitta della gestione Flick. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

